ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹­¤¬¤ëº½ÉÍ¤È³¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ïº´ÅÏÅç¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È――¡£ ¾ïÏ¢µÒ¤«¤é〝À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥éー¥á¥óÅ¹〟¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Î³ÑÅÄÉÍ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿·³ã¥éー¥á¥ó ¤Ê¤ßÊ¡¡Ù¡£ ¤³¤ÎÅ¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉHi-STANDARD¤ÎÆñÇÈ¾Ï¹À¤µ¤ó¡£ÆñÇÈ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÌ£¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÏÆüËÜ³¤¤ò