ÌÌÃÌ¤ÎºÝ¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯»ÖË¾¹»¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡¢¥ê¥³¤µ¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¸³¹»¤ÎÇÜÎ¨¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£ÊÙ¶¯¤®¤é¤¤¤ÎÌ¼¤¬¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¡¢¸«»ö¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー@°é»ùÌ¡²è(@chaaaaaa2018)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÊÙ¶¯·ù¤¤¡õÅ·Á³Ä¹½÷¤Î¹â¹»¼õ¸³¡ÙÂè8ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©chaaaaaa2018 ©chaaaaaa2018