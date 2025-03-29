º£½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHelolo! Project¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¹ÃæÈ×¤Ë¤Ï¾¾±º°¡Ìï¤Î¡ÖLOVEÎÞ¿§¡×¤ò¥½¥í¤Ç²Î¾§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢5·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÏÌ´¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÁáÂ®¿·¶Ê¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿