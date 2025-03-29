¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬eSIM¤ËÂÐ±þ¡ªX-mobile¤ä¥Þ¥¸¥â¥Ð¡¢HORIE MOBILE¤Ê¤É¤Î³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥¨¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï24Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤«¤é²óÀþ¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤ä²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎ¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¡ÊMVNE¡Ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¼°SIM¡ÖeSIM¡Êembedded Subscriber Identity Module¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡ÖXmobil