¤â¤¦¤¹¤°·ëº§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³Èà¤«¤éº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤é¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Èà¤ÎÉâµ¤¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö»ä¤ò¼Î¤Æ¤¿¸µ¥«¥ì¤ÎËÜÀ­¤òË½¤¤¤Æ»ÅÊÖ¤·¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢º§ÌóÇË´þ¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ÎÌ¼¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º§ÌóÇË´þ¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ÎÌ¼¤È·ëº§¡ÖÈëÌ©¤Î¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿YÀèÇÚ¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ