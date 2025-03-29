3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤ÈÂç¿¹¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë±Ç²è¡Ö#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®Âç¿¹¡§ºÇ¶á¡¢