¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±£²¡½£°¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó£¸µå¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££²£¸Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¤³¤ÎÆü¡¢£±·³¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡££±£²¡½£°¤Î£¹²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦ÉÍÅÄ¤ò¥«¡¼¥Ö£±µå¤Ç»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÏÊÂÌÚ¤òÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£²£Àî¤ÏÁ°²ó£±·³¤Ç¤Ï£±£²Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È