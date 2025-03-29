¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤Ç28Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ç¡¢³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï29Æü¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸åÄ¾¤Á¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢¥¿¥¤Î¾À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÜº÷µß½õÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥Ë¡¼¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÖÅú¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÐÀèµ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ°ú¤­Â³¤­»Ù±ç¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°¸òÉô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÂæÏÑ¿ÍÉ×ÉØ¤¬½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÅÝ²õ¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢É×¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢ºÊ¤¬»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤é¤È¶¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤