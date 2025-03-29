¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¾¾ËÜ¹§¹°¤¬²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ä¡Öultra soul¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤Ë¡¢BABYMETAL¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª B¡Çz¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤¬¡¢BABYMETAL¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤Ë¡¢4·î5Æü¡¢12Æü¡¢19Æü¡¢26Æü¤Î4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¡¢Æ±¤¸TOKYO FM¤ÇÄ¹Ç¯¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡£BABYMETAL¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À