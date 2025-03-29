2025Ç¯3·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â³¡¹¤È´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤È¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÇö¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBEAMS¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹¡Ë¡×¤Ï4·î4Æü¤«¤é5·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥ÆÉ´²ßÅ¹AVENUEL»½¼¼Å¹¤ÎÃÏ²¼°ì³¬¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥Ó¡¼¥à