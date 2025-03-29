Image: iF Deisng ¤¢¤È¤ÏCAD¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¡Ä¡ª½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ20Ê¬¡õÁ´¼«Æ°¥­¥ã¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬3Ëü±ßÂæ¤Ë¡ª¤É¤ó¤É¤ó¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÈÄíÍÑ¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÖ¤­¾ì½ê¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ã¤Æ¹â¤µ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¡¼¤¢¡¢¤É¤³¤«¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇºÇ¿·¤Ê3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¤¨¡¢¤¢¤ë¡© ¤³¤ÎÊ¿¤¿¤¤¥ä¥Ä¤¬3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼