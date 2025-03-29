[3.29 J1Âè7Àá FCÅìµþ 0-3 ÀîºêF Ì£¥¹¥¿]J1¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¤ËÂè7Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£FCÅìµþ¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ï¡¢ÀîºêF¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤â3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ï¢Â³¤Ç¤Î²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FCÅìµþ¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ÎÌ¤¾¡Íø(2ÇÔ1Ê¬)¡£20Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¡¦ÆàÎÉ¥¯¥é¥ÖÀï¤ÏPK¤Ç¤â¤®¼è¤Ã¤¿1ÅÀ¤Ç¾¡¤Á¡¢·èÄêÎÏÉÔÂ­¤Ë¶ì¤·¤à¡£Á°Àá¡¦¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï(¡ü0-1)¤«¤éÀèÈ¯¤Ï3¿ÍÊÑ¹¹¡£MF°ÂºØñ¥ÇÏ¡¢F