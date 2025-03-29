¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬22Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡û¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤Î³Ú´ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ëËôµÈÄ¾¼ù¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Î³Ú´ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ë¹½¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿ËôµÈ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤Ï¡¢¼çÀûÎ§¤òÃ´¤¦³Ú´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é