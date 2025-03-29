¥Æ¥¹¥é¤Î¼Ö¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Æ¥¹¥é¼ÖÊü²Ð ÈÈ¹Ô¤ÎÍÍ»Ò18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¹¥é¤Î½¤Íý»ÜÀß¤Ç¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ËÈ¯Ë¤¤·¤ÆÊü²Ð¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï27Æü¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ò¥ç¥ó¡¦¥­¥àÈï¹ð¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥àÈï¹ð¤Ï²Ð±êÉÓ¤È½Æ´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¡¢¼«Âð¤«¤é¤Ï·ý½Æ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢CEO¤òÌ³¤á¤ë