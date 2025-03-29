»ä¤Ï¥Ê¥ª¥³¡Ê28ºÐ¡Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤Î¥·¥å¥ó¥¹¥±¡Ê28ºÐ¡Ë¤È·ëº§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ë¤¤¤Æ¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ÏÎÙ¤Î¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íµÁÎ¾¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤µÁÎ¾¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏÇº¤ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÁÎ¾¿Æ¤ÎÊý¸À¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é²ñ