bilibili¡ß¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹´°Á´¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ØTO BE HERO X¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÌî¿¿¼é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³»Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿²Ö¹¾²Æ¼ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢XÌò¤ÎµÜÌî¿¿¼é¡¢¥¯¥¤¡¼¥óÌò¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢ÎÂÎ¶Ìò¤ÎÆâ»³¹·µ±¡¢ÌÛ»¦Ìò¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡¢¥ê¥È¥ë¡õ¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ç¥Ë¡¼Ìò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¥í¥êÌò¤Îº´ÁÒ°½²»¡¢¥é¥Ã¥­¡¼¥·¥¢¥óÌò¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥È¥éÌò¤Î