¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç£²¡½£³ºå¿À¡Ê£²£¹Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¤Ï¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤Ç³«Ëë£²ÀïÌÜ¤âÍî¤È¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿£²£³Ç¯¤«¤é£´Ï¢ÇÔ¡Ê£²°Ì¡Ë¡¢£²Ï¢ÇÔ¡Ê£´°Ì¡Ë¤ËÂ³¤¯£³Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÏ¢ÇÔ¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç£±£¹£¶£°¡Á£¶£²Ç¯°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¡£ÂÇÀþ¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬Ê»»¦Êø¤ì¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÌµ°ÂÂÇ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²¿Í¤ÎÍèÆü½éÂÇÅÀ¤Î£²ÆÀÅÀ¤À¤±¡£´°ÉõÉé¤±¤Î³«ËëÀï¤«¤é£±£¸¥¤¥Ë¥ó¥°Å¬»þÂÇ¤Ê¤·¡£ÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤Ë