½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS¥É¥é¥Þ¹çÆ±µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Spring¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Spring¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù(4·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤«¤é°¤Éô´²¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤­¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù(4·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË22:00¡Á)¤«¤éÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸