Âë¤Î¥Á¥¢¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ò¾Ò²ð»î¹çÆü¤Îµå¾ìÆâ³°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´120¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥º¡×¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¡¢YU-NA¤µ¤ó¡¢ºéÎÉ¤µ¤ó¡¢CO¤µ¤ó¡£¼ÁÌä»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤Î5ÅÀ¡£1¡§ºßÀÒÇ¯¿ô¡¢2¡§¼«Ê¬¤ÎÀ­³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È3¡§ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È4¡§¡Ö¡»¡»¡×¤¬