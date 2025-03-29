µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢31Æü¤«¤éÁ´Å¹ÊÞ¤ò°ì»þµÙ¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Î¤ª¤è¤½1970Å¹¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï31Æü¤«¤é4·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â½ç¼¡¡¢µÙ¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤­²È¤Ç¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç1·î¤Ë¤ß¤½½Á¤Ë¥Í¥º¥ß¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£·î28Æü¡¢Åìµþ¤Î¾¼Åç±ØÆîÅ¹¤Ç¤â28Æü¤Ë¡¢Ä«¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¯¥í¥´¥­¥Ö¥ê¤Î°ìÉô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È