¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê¤Ï¸½ºß²òÇ¤¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ä¥é¥Ä¥£¥ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢¥ß¥é¥ó¤Ê¤É¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¥Ô¥ª¥ê»á¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆºòÇ¯9·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÊÂà¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó°Ì¤Î¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È