TBS·Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½Õ¡Ù¡Ê¸å5¡§40¡Ë¤¬¡¢29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡Ä¤­¤ç¤¦¤â¸µµ¤¤Ê78ºÐ¡¦À¾Àî¤­¤è¤··ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ö·ÝÇ½¿Í¥È¥ê¥Ó¥¢2Âò¥¯¥¤¥º¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ì¼Ô¡¦À¾Àî¤­¤è¤·¡Ê78¡Ë¤¬¡¢É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¡Ö¾ÃÆÇ±Õ¡×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥È¥ê¥Ó¥¢¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤¹¤ëÃæ¡¢¤­¤è¤·¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£1991Ç¯½©¤Ë¥¹