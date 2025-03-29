¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬27Æü¤È28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤²ÈÄíºÚ±à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È°ì½ï¤ËÂçÆé¤ÇÎÁÍý27Æü¤Ë¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¥×¥é¥ó¥¿¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»ä¤Ï¸«¤Æ¤¿¤À¤±¤À¤±¤É ¾Ð À®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ù±º¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤¡¤¯¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¨¤¤¡ª¡ª¡×¤È¿ù±º¤¬¿¢Êª¤ò¿¢¤¨¤ëÍÍ»Ò¤â¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£28Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö³°¤Ç¤´ÈÓ¿©