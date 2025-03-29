Î²²«Åç¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿ÆüÊÆ¹çÆ±°ÖÎî¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡Êº¸Ã¼¡Ë¤é¡á29Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¡ÊÂåÉ½»£±Æ¡ËÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï29Æü¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÇÃå¼ê¤¹¤ë¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Î¸¡¾Ú¤Ë´Ø¤·¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÊ¿ÏÂ¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤«¡£²áµî¤Î¸¡¾Ú¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÈ¯½Ð¤Î»ÅÊý¤Ï²¿¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ë¬ÌäÀè¤ÎÎ²²«Åç¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡¢³ÕµÄ·èÄê¤Ë¤è¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î¡Ö¼óÁêÃÌÏÃ¡×ºöÄê