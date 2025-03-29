TBS·Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½Õ¡Ù¡Ê¸å5¡§40¡Ë¤¬¡¢29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§ÅÔÎ±¤¬¾×·âÈ¯¸À¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×µ¤²¹5ÅÙ¡¢±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¡Ö4¡ß200¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£À¤³¦Î¦¾å¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÈÓÄÍæÆÂÀ¡¢ÀÄÌî¼ëÍû¡¢¿¢¾¾¹¯ÂÀ¡¢»°±º°¦²Ú¡×¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½Ï¢¹ç¤Ï¡ÖÀ¾²¬¹ä¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¹ÓËÒÍ¤Êå¡¢ÌÚ²¼ÅµÌÀ¡×¡¢½ÓÂ­·ÝÇ½¿Í¤Ï¡ÖÌÚÂ¼Ã£À®¡¢¹â´ß¹¨¹Ô¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢¥ï¥¿¥ê119¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÌÚ