²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬25Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¤¢¤Î¡û¤¢¤Î¤Ø¤Î¡È¤È¤á¤É¤Ê¤¤ÊìÀ­¡É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£¹¥¤­·ù¤¤¤¬Â¿¤¤¤¢¤Î¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¼«Âð¤Ç¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÁÇÄ¾¡£°ì²ó¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È