¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2025Ç¯3·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ø3·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦µª¹ÔÈÖÁÈ¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·