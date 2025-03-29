Lucky Kilimanjaro¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤­゙¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¥é¥¤¥Õ゙MV¤òËÜÆü¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛLucky Kilimanjaro¡¢¿·¶Ê¡Ö³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤­゙¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¥é¥¤¥Õ゙MV¡Ë ËÜMV¤Ï¡¢10¼þÇ¯µ­Ç°Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Æ゙È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ËëÄ¥¸ø±é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿Â¿¿ô¤ÎÆ°²è¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥é