クリストファー・ノーラン監督の最新作「ザ・オデッセイ」は、巨額をかけたインディーズ映画になるとキャストのジョン・レグイザモが話している。ホメロスの叙事詩「オデュッセイア」を原作とした新作は、豪華スター勢ぞろいのキャストも話題となっているが、監督は巨額予算をかけた大作だとは感じさせないようにしているようだ。 【写真】出演者たちが豪華にもほどがある！ギャラだけでもすごいことに
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