ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¿´²¹¤Þ¤ë¼êÎÁÍý¤ò¡¿¤¨¤×¤í¤óÄâ¡Ö³¤Á¯Ð§¡×2100±ßÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹­¤¬¤ëÆü¸þÆç¤ÎÁÖ²÷¤Ê·Ê¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤ªÅ¹¡£ÎÁÍý¤Ï½Ü¤ÎÁ¯µû¤äÃÏ¸µ»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿²ÈÄíÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢9¡Á4·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°ËÀª¥¨¥Ó¥á¥Ë¥å¡¼¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¥¤¥Á¥ª¥·¥é¥ó¥Á¤Î¡Ö³¤Á¯Ð§¡×¤Ï¶á¤¯¤Îµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿Ý¤á¤·¤Ë¤Î¤»¤¿Ð§¡£¥«¥Ë¤ÎÌ£Á¹½Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Êü´¶ËþÅÀ¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Âç¤­