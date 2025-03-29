¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ· 5-4 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(29Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)³ÚÅ·¤¬±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£µ¨1¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤Ï¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¡£½é²ó¤«¤éÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¹¥Ä´¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤³ÚÅ·ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢¥É¥é1¥ë¡¼¥­¡¼¡¦½¡»³ÎÝÁª¼ê¤Î2ÎÝÂÇ¤È¾®¶¿ÍµºÈÁª¼ê¤Î3ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤âµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÆÀ