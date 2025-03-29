¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Ç·³»öÀ¯¸¢¤Ï¡¢»à¼Ô¤¬1000¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢Â¿¿ô¤Î°ÂÈÝÉÔÌÀ¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é¡¢FNN¥Ð¥ó¥³¥¯»Ù¶É¡¦¿ùÂ¼Í´ÂÀÏ¯µ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î¤¬¤ì¤­¤äÅ´¹ü¤Ê¤É¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â·Ù»¡¤ä·³¤Ê¤É¤¬¿ôÉ´¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜº÷¡¦µß½Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤Ç28Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï