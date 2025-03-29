¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í12¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯3·î29ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÂÇ·â¹¥Ä´¤ò´î¤ó¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈå¤Ï³«ËëÀï¤Î3°ÂÂÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤â°ÜÀÒ¸å½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2»î¹çÏ¢Â³ÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ÃÈå¤Î³«Ëë2»î¹çÏ¢Â³ÌÔÂÇ¾Þ¤Ï¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¹ÃÈå¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢15ËÜ¡¢20ËÜ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Æ