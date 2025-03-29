Ê¡²¬¸©»åÅÄÄ®¤Ç29Æü¸á¸å¡¢½»Âð1Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿²ÐºÒ¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¸©»åÅÄÄ®¤Ç29Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½»¿Í¤Î½÷À­¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åï¤Ä¤Å¤­¤Î½»Âð1Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ÏÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£