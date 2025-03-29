[3.29 J2Âè7Àá »¥ËÚ 0-1 ¹ÃÉÜ ¥×¥ì¥É]J2Âè7Àá¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢18°Ì¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç15°ÌËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£»¥ËÚ¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤ÇÏ¢¾¡¤¬2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡£¹ÃÉÜ¤Îº¸CK¤«¤é¥­¥Ã¥«¡¼¤ÎMFÊ¿ÄÍÍªÃÎ¤¬Äã¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÃæ±û¤ÎMF¹ÓÌÚæÆ¤¬º¸Â­¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»¥ËÚ¤Ï¸åÈ¾