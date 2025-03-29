¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£¾¡¤ÁÀ±¤³¤½ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5²ó5°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤ÇÁ´91µå¤Îµå¼ï³ä¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ ¢£¡ØBaseball Savant¡Ù¤Î¸ø¼°¥Çー¥¿¾ÜºÙ »³ËÜÍ³¿­¡¢Á´91µå¤Î¸ø¼°Åêµå¥Çー¥¿¾ÜºÙ¡Ú3·î29Æü¡ÛMLB¸ø¼°¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê°úÍÑºîÀ®¡§SPREADÊÔ