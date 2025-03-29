Image: Shutterstock 2024Ç¯4·î12Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö²»³ÚÄ°¤¯¤Ê¤éÀäÂÐ¥í¥¹¥ì¥¹²»¸»¤¬¤¤¤¤¤è¡© MP3¤è¤ê²»¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò¥®¥å¤Ã¤È½Ì¤á¤¿°µ½Ì²»¸»¤Ç¤¢¤ëMP3¡£¥Ç¡¼¥¿°µ½Ì»þ¤ÎÎô²½¤òºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï°µ½Ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¥¹¥ì¥¹²»¸»¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥í¥¹¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥í¥¹¥ì¥¹