○ 巨人 12 − 0 ヤクルト ●＜2回戦・東京ドーム＞ヤクルトは29日、巨人に0−12で大敗を喫し開幕2連敗となった。郄津臣吾監督は試合後、2回途中7失点でノックアウトされた先発・吉村貢司郎について「オープン戦の終盤から状態があまりよくなくて、ボールがうまくコントロールできないというか、抜け引っ掛けのボールが多かったと思います。少し疲れがあるのかなと思います」と指摘。「今回投げる3人（奥川・吉村・高橋
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. すき家「全店」を一時閉店へ
- 2. 子どもより愛人 2週間も育児放棄
- 3. 男児が転落死「またお父さんか」
- 4. サバンナのネタ強制終了「酷い」
- 5. 元『ROOKIES』俳優・五十嵐隼士さん（38）、長野で「障がい者の就労支援事業」を立ち上げ「俳優復帰はない。福祉の仕事に携わった時点で、中途半端にやるつもりはない」
- 6. 熱愛影響も? ミセスファン大荒れ
- 7. 生活費は月500万円 成金ニート
- 8. 家賃7万円→19万円 困惑の男性
- 9. 家族3人 外食での会計額にあ然
- 10. 万博予約サイト「腐ってる」怒り
- 1. 子どもより愛人 2週間も育児放棄
- 2. 男児が転落死「またお父さんか」
- 3. 家族3人 外食での会計額にあ然
- 4. 万博予約サイト「腐ってる」怒り
- 5. 「本籍を皇居に」役所に殺到
- 6. 複数高校 車椅子生徒の入学断る
- 7. ウトウト こたつ入ったまま死亡
- 8. すき家 都店舗で新たに害虫混入
- 9. ミャンマー大地震 死者1644人に
- 10. 秋田で3遺体 1人は安置の遺体か
- 1. 岸田前首相 自民に「決断」要求
- 2. 倒れた妻 手術後の姿に夫が絶叫
- 3. 二世帯住宅を購入 2年後に暗雲
- 4. オファー殺到のパパ活美女顔出し
- 5. 性交渉中に死亡する高齢者 指摘
- 6. 日枝体制が完全崩壊 社内歓喜か
- 7. ダメダメ…石破首相の意外な悩み
- 8. 娘の将来展望に「納得できない」
- 9. フジ社長 社員の不満に「本音」
- 10. シンママ女性に偏見だらけの罵倒
- 1. 韓国で日本の桜を植え替える動き
- 2. ミャンマー地震 人道支援は困難
- 3. ナチス実行 もう一つの人種政策
- 4. セクシー料理人の動画がウケる訳
- 5. ミャンマー地震 力は能登の2倍か
- 6. 最薄折りたたみスマホの使い心地
- 7. ビッグフットの音声? 録音成功か
- 8. 米 グリーンランドの領有を主張
- 9. ミャンマー地震 中国が情報規制?
- 10. 人の毛穴に生息「ニキビダニ」
- 1. すき家「全店」を一時閉店へ
- 2. 生活費は月500万円 成金ニート
- 3. 裸のママが泣き叫んでいる 子SOS
- 4. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 5. 年金月6万円「貧困老後」の現実
- 6. 都心の不動産 異次元の価格高騰
- 7. 日本で資産1億以上ある人の割合
- 8. スマホ選び 各社製品を徹底比較
- 9. 「X」を4.9兆円で買収 SNSで発表
- 10. 元部長 退職3年で資金枯渇の危機
- 1. 数千年使える? Liber電池を発表
- 2. iPhone派も揺れるPixelの機能
- 3. ラブホ客3分の1は不倫 社長告白
- 4. コスパ最強なAnkerバッテリー
- 5. アプリ「Signal」DL数が米で急増
- 6. Amazonで松屋の冷食が57%OFFに
- 7. ノースフェイスが最大40％OFFに
- 8. Amazon 各カテ別で1番売れたモノ
- 9. xAIがXを買収したとイーロン・マスクが発表
- 10. iPhoneを部品から自作した男が今度はiPhone 7にヘッドホンジャックを内蔵する魔改造に成功
- 11. 徹底検証・高画素デジタル時代のレンズ : 新開発BRレンズ採用の大口径・広角単焦点レンズ「キヤノン EF35mm F1.4L USM」を徹底検証する
- 12. Google Pixel 2のスマホ史上最強カメラに詰まった技術の秘密を直接Googleの開発者たちに質問して紐解くすごいムービー公開中
- 13. ワコムのActive ES対応で充電不要のEMRペン付属の10インチAndroidタブレット「aiwa tab AE10」が発表！3月21日発売。価格は7万4800円
- 14. 銀幕に隠された新ショップの正体とは！？ メイプル超合金のお2人も登壇した「楽天モバイル新ショップ発表会」の模様を写真で紹介【レポート】
- 15. Amazonでザバスが最大38%OFFに
- 16. 「ルチオ・フルチの要素も多くある」 フィンランド史上もっとも暴力的な映画『血戦 ブラッドライン』監督が影響元を語る［ホラー通信］
- 17. 今こそ観たい2000年代フレンチホラーの傑作 アレクサンドル・アジャ監督『ハイテンション』４Ｋ版が６月上映［ホラー通信］
- 18. 『ミッキー17』ポン・ジュノ監督インタビュー「ユーモアを使う時に何よりも大事なことは“ふてぶてしさ”」
- 19. 「Apple Watch Series 3」が登場、セルラー対応でiPhoneなしの単体でもより便利に進化
- 20. LTE対応の新スマートウォッチ「Apple Watch Series 3」（Celllar+GPS）を購入したので開封してパッケージや外観、初期設定までを紹介！ワイモバイルやMVNOでは利用不可【レポート】
- 1. 小林誠司と途中交代で巨人逆転に導く2点適時二塁打含むマルチH！甲斐拓也/大城卓三から巨人スタメンマスク奪うべく1軍昇格へアピールした好打者とは！？
- 2. リバプールが放出検討する5選手
- 3. 村上佳菜子 り患している病告白
- 4. トリプルボギー不倫で深刻事態に
- 5. ソトの「最強」発言にファン反発
- 6. 代表GK 痛恨の空振オウンゴール
- 7. 市場価値が最も高い日本選手10人
- 8. マラドーナ氏の死因が徐々に判明…検死の専門家「12時間にわたる長い苦しみの末に死亡した」
- 9. 矢吹 日本人初の2階級同時制覇
- 10. ド軍勝利に繋がった守備業が話題
- 1. サバンナのネタ強制終了「酷い」
- 2. 元『ROOKIES』俳優・五十嵐隼士さん（38）、長野で「障がい者の就労支援事業」を立ち上げ「俳優復帰はない。福祉の仕事に携わった時点で、中途半端にやるつもりはない」
- 3. 熱愛影響も? ミセスファン大荒れ
- 4. 田口淳之介 KAT-TUNは「他人事」
- 5. 今泉佑唯 マホト氏と子の関係
- 6. 鶴瓶スシロー報道 キャラ指摘も
- 7. 未だ社長許せぬ…指失った芸人も
- 8. クジャク最終回「泣ける」話題
- 9. 杏 フィンランドに短期移住へ
- 10. 上戸彩の最新姿に「ヤバい」の声
- 1. 夫のお通夜で…女友達が衝撃一言
- 2. 100均 本当に役立つ隠れた名品
- 3. 結婚式当日も無視 義実家と絶縁
- 4. パン屋でナンパ? ママ友の顛末
- 5. 夫婦円満のコツ 夫婦円満のコツ
- 6. 「桑原」はなんて読む？日本一の大きさを誇る青銅座像で有名な青森県の地名です！
- 7. 春色で垢抜け ユニクロブラウス
- 8. 松嶋尚美「妹が倒れて心肺停止」それを機に大阪に80年住んだ母との同居介護を決断するも「わからないことだらけで」
- 9. セブン 桜色ときめく春スイーツ
- 10. バスでベビーカー蹴られる 炎上