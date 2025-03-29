○ 巨人 12 − 0 ヤクルト ●＜2回戦・東京ドーム＞ヤクルトは29日、巨人に0−12で大敗を喫し開幕2連敗となった。郄津臣吾監督は試合後、2回途中7失点でノックアウトされた先発・吉村貢司郎について「オープン戦の終盤から状態があまりよくなくて、ボールがうまくコントロールできないというか、抜け引っ掛けのボールが多かったと思います。少し疲れがあるのかなと思います」と指摘。「今回投げる3人（奥川・吉村・高橋