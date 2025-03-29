28Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¥¿¥¤¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ë¤ÎÊø²õ¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¤²¹36ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢½ë¤µ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éµß½õÂâ¤¬³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¸á¸å3»þ20Ê¬º¢¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÍÉ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤¬