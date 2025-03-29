¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï29Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥Ê¡¦¥¦¥¤¥ó¥¯ÂÎ°é´Û¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0-3¡Ê20-25¡¢16-25¡¢19-25¡Ë¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡36ÇÔ¤Î13°Ì¡£¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï¤¢¤¹¤â¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£