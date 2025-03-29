¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬1µå¤Ëµã¤¤¤¿¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¡£4²ó¤Þ¤Ç¤ÏÁö¼Ô¤òµö¤¹¤â140¥­¥íÃæÈ×¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤ò¼´¤ËËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢5²ó¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ý¥é¥ó¥³¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ·ø¤ÎÁ°¤Ë¤Ý¤È¤ê¤ÈÍî¤Á¤ëÉÔ±¿¤ÊÆóÎÝÂÇ¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¬¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òº¸Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Âç´Ø¤Ï5²ó82µå¤òÅê¤²