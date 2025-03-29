¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤³¤ì¤¾4ÈÖ¤Î°ì·â¤À¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó2»àÆóÎÝ¤Çº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆñÅ¨¡¦¾²ÅÄ¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤·¡¢°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó1¹æ¡£¿·4ÈÖ¤Ç25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ1¤¬¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤­¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£