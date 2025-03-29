À¸³è²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¡¼¡¦¥·¡¼¡¦¥Ô¡¼¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¶Ë·Ú¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ Novus¡Ê¥Î¥¦¥¹¡Ë CM-DC27-LG¡×¤ò¡¢2025Ç¯3·î²¼½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ª¤è¤Ó¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¾åÉô¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ë¹â²óÅ¾¤Î¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤ò¼Â¸½¡£Éô²°¤Î¶ù¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀºÙ¤«¤¤º½¤äÌÊ¤Ü¤³¤ê¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤ò¤«¤­½Ð¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ËÊá½¸¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥é¥·¡×