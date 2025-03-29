»³¸ý¡¦ËÉÉÜ»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÉÉÜ»ÔÌ¶ÎéÌø¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£ËÉÉÜ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£¹Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¸òº¹ÅÀ¤Î½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È