³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬29Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2²óÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¶åÎ¤¤«¤éº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö°ìËÜ°ìËÜ¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Ã£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿À®À¸¤Þ¤ì½é¤ÎÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê35ËÜ¤È¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÂÇÎ¨¡¦114¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Á°Æü¤Î³«ËëÀï¤â¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£