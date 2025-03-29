¢£MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8x¡¼5 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢±äÄ¹¤ÎËö¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³«Ëë¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£±äÄ¹10²óÎ¢¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤«¤é2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç5-5¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢1»àÆó¡¦»°ÎÝ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿M.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤¬·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢´¿´î¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿­¡Ê26¡Ë¤Ï5²ó91µå¤òÅê¤²2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£1ÈÖ