¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï29Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¤·¡¢½é²ó¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£³«ËëÀï¤«¤éÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò3¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£1ÈÖ¤ËËüÇÈ¤òÃÖ¤­¡¢6ÈÖ¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¹¶·âÎÏ½Å»ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎËüÇÈ¤¬À¾ÉðÀèÈ¯¤ÎÅÏÊÕ¤Î½éµå¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Â³¤¯À¶µÜ¹¬¤ÎÂÇÀÊ¤Î½éµå¤ËË½Åê¤ÇÌµ»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢À¶µÜ¹¬¤Î°ì¥´¥í¤ÇËüÇÈ¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«4