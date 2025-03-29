·§ËÜ¸©¿åËó»Ô½Ð¿È¤Ç¾¼ÏÂ¤ÎÁ°È¾¤Ë³èÌö¤·¤¿Ê¥¾åÌÓï¢¡Ê¤Õ¤Á¤¬¤ß¤â¤¦¤»¤ó¡Ë¡Ê1915¡Á50Ç¯¡Ë¤ÎÊèÁ°º×¤¬¡¢Æ±»Ô¤ï¤é¤ÓÌî¤ÎÊèÈêÁ°¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó30¿Í¤¬»²²Ã¡£¼«Á³¡¢É÷ÅÚ¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ÌÓï¢¤ÎºîÉÊ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£ÌÓï¢¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Á¥§¥íÃÆ¤­¤òÌ´¸«¤Æ¾åµþ¡£20ºÐ¤Î»þ¤ËÅö»þ¤Ï¼£¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿·ë³ËÀ­¸Ô´ØÀá±ê¤òÈ¯ÉÂ¤·¡¢¿²¤¿¤­¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃì»þ·×¡×¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¡£