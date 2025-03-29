º´²ì¸©¤Ï28Æü¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¿¦¾ì¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ÝÄ¹µé¤Î60ÂåÃËÀ­¿¦°÷¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2021Ç¯4·î¤«¤é¤ÎÌó2Ç¯È¾¤Ç¡¢·×ÌóÀé²ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï1Æü2²ó¤Û¤É¡¢¸©Ä£ÉßÃÏ³°¤Ë¤È¤á¤¿¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÇµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¸ø±×ÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¡£ÃËÀ­¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤À¤«¤é¤È¤Î´Å¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©Ä£ÉßÃÏÆâ¤ÎµÊ±ì½ê¤Ï19Ç¯6·î¤ËÅ±µî¤µ¤ì¡¢