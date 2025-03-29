[3.29 J3第7節](長良川)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 31 セランテスDF 3 野澤陸DF 4 甲斐健太郎DF 22 文仁柱DF 55 外山凌MF 10 北龍磨MF 16 西谷亮MF 23 萩野滉大FW 8 荒木大吾FW 11 佐々木快FW 39 泉澤仁控えGK 50 後藤大輝DF 5 石田崚真DF 37 寺阪尚悟MF 7 中村仁郎MF 14 生地慶充MF 28 箱崎達也FW 24 粟飯原尚平FW 27 横山智也FW 32 オウイエ・ウイリアム監督大島康明[松本山雅FC]先発GK 1 大内